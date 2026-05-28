Eventi e scadenze del 28 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 28/05/2026

Appuntamenti:

UILCA - 8° Congresso Nazionale "Volti al futuro" - Hotel Hilton Molino Stucky alla Giudecca di Venezia - Al congresso verrà eletto il segretario generale e la nuova Segreteria Nazionale. Parteciperanno, tra gli altri, gli AD di Monte dei Paschi di Siena, BPER, Banco Desio, BNL e Unipol, il Chief Governance Officer di Crédit Agricole Italia, il Direttore Generale di Federcasse, il segretario generale UIL e il Country Manager di Italia Generali (da lunedì 25/05/2026 a giovedì 28/05/2026)

Mid & Small London 2026 - The Tower Hotel, Londra - 8ª edizione dell'Investor Conference organizzata da Virgilio ir, con la sponsorizzazione di Mediobanca, il supporto di Borsa Italiana e la collaborazione di Barabino & Partners. Appuntamento di riferimento dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano di piccola e media capitalizzazione per presentare i risultati e le prospettive future. Ci saranno 30 investitori istituzionali, in rappresentanza di 25 case d'investimento in 121 meeting n formato one-to-one e one-to-many (da mercoledì 27/05/2026 a giovedì 28/05/2026)

Riunione informale dei ministri degli affari esteri - Gymnich - Limassol, Cipro - L'incontro Gymnich della Presidenza del Consiglio dell'UE da parte di Cipro è copresieduto da Constantinos Kombos, Ministro degli Affari esteri di Cipro, e da Kaja Kallas, Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza (da mercoledì 27/05/2026 a giovedì 28/05/2026)

Green Med Expo & Symposium 2026 - Stazione Marittima di Napoli - 7ª edizione della mostra-evento annuale organizzata da RiciclaTv ed Ecomondo, per promuovere un'economia circolare, energetica, idrica e urbana sostenibile. Riunisce istituzioni, stakeholder pubblici e privati, imprese, enti e comunità locali con un ricco programma di incontri e workshop (da mercoledì 27/05/2026 a venerdì 29/05/2026)

Motor Valley Fest 2026 - Modena - 8ª edizione del festival a cielo aperto dedicato all'automotive, con innovazione, supercar, moto e incontri tra istituzioni e imprese nel cuore della Motor Valley. Con oltre 200 speaker internazionali e 20 tavoli di lavoro, il programma convegnistico si conferma una piattaforma strategica per interpretare e costruire il futuro della mobilità globale (da giovedì 28/05/2026 a domenica 31/05/2026)

XIV edizione del Festival dell’Energia - Lecce - Evento promosso da UTOPIA e ONTM (Osservatorio Nazionale Tutela del Mare) dal titolo "Energia e Libertà. L'Europa alla prova del futuro". Piattaforma di riferimento per il dialogo tra istituzioni, imprese, ricerca e mondo dell'informazione sui grandi temi dell'energia e del futuro europeo. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il già Presidente della Commissione Europea José Barroso e la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno (da giovedì 28/05/2026 a sabato 30/05/2026)

UE - Consiglio "Competitività" (Mercato interno e industria) - Bruxelles - I ministri avvieranno un dibattito orientativo sul regolamento sull'accelerazione industriale. Gli interventi verteranno su come sfruttare al meglio l'accesso al mercato unico attraverso la preferenza europea e sui requisiti in materia di basse emissioni di carbonio. Si prevede che i ministri approvino conclusioni dal titolo "Costruire un turismo sostenibile e competitivo per il futuro". Partecipa il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

Bank of Canada - Rapporto sulla stabilità finanziaria - Valutazione dei potenziali rischi per la stabilità del sistema finanziario canadese. Il Governatore e il Vice Governatore Senior terranno una conferenza stampa per discutere il contenuto del rapporto

BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

RiminiWellness 2026 - Fiera di Rimini - 20ª edizione dell'appuntamento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato all'intero ecosistema del mondo wellness, che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di imprenditori, gestori di palestre e piscine, personal trainer, studenti e appassionati di fitness. Al centro dell'edizione 2026 ci saranno la medicina sportiva, la riabilitazione avanzata e la nutraceutica (da giovedì 28/05/2026 a domenica 31/05/2026)

09:30 - Osservatori Digital Innovation PoliMI - "Driving the Futue: la mobilità alla curva decisiva" - Politecnico di Milano, Aula de Carli - Osservatorio Connected Vehicle & Mobility PoliMI, presentazione della ricerca "Driving the Futue: la mobilità alla curva decisiva". Al Convegno saranno presentati i numeri del mercato, le novità sui veicoli elettrici, la guida autonoma, le Smart Road e il ruolo dell'AI, insieme agli scenari geopolitici e alla visione del consumatore

09:30 - Convegno Internazionale SAMAB 2026 - Palazzo Giureconsulti, Milano - L'incontro, dal titolo "Un ponte tra artigianalità e tecnologia per il futuro del Made in Italy: istituzioni, industria e innovazione a confronto", riunirà istituzioni, industria e attori dell'innovazione per analizzare le trasformazioni della filiera moda, con focus sulle politiche di internazionalizzazione, la valorizzazione del Made in Italy e il ruolo delle nuove tecnologie. Tra gli interventi, il Chairman di CEO Circle, i Presidenti di Confindustria Moda, Camera Nazionale della Moda e Dolce e Gabbana

10:30 - IAI - "Euro digitale e sovranità europea" - Evento online organizzato dall'Istituto Affari Internazionali in Roma. In questo incontro-dialogo con Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce e Presidente della Digital Euro Taskforce, che interverrà da remoto, si discuterà dello stato di attuazione del progetto, della sua futura evoluzione e del suo impatto sull'economia europea.

11:00 - Eurispes - Rapporto Italia 2026 - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - Presentazione del Rapporto Italia 2026, il tradizionale appuntamento annuale dell'Eurispes giunto alla 38ª edizione. Il Rapporto esplora la situazione economica, politica e sociale del Paese, ne segnala i cambiamenti e i nuovi fenomeni. Interverrà, tra gli altri, il Presidente, Gian Maria Fara

12:00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella al MAXXI - Fondazione MAXXI, Roma - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella visiterà la Mostra "Vitalità dell'architettura italiana 1946-2026"

17:00 - ABI - Cerimonia di intitolazione di due sale ai Presidenti emeriti dell'ABI Barucci e Sella - Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - Cerimonia di commemorazione e intitolazione sale ai Presidenti emeriti dell'ABI Piero Barucci e Maurizio Sella. Partecipa Antonio Patuelli, Presidente ABI. La cerimonia, a porte chiuse, si terrà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i

Aziende:

Ambromobiliare - Assemblea: Bilancio

Best Buy - Risultati di periodo

Dba Group - CDA: Bilancio

Dell Technologies - Risultati di periodo

Gap - Risultati di periodo

Netweek - CDA: Bilancio

Piu' Medical - CDA: Bilancio

Renovalo - Assemblea: Bilancio

Seri Industrial - Assemblea: Bilancio

Vantea Smart - Assemblea: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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