Più Medical, ricavi in crescita e marginalità double digit nel 2025 pro-forma

(Teleborsa) - Il Cda di Più Medical - società quotata su Euronext Growth Milan attiva nello sviluppo e gestione di farmacie e servizi integrati per la salute - ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.



Tali risultati, spiega la società, "devono essere interpretati alla luce delle rilevanti operazioni societarie che hanno caratterizzato l’esercizio e, in particolare, considerando che il perimetro economico del Gruppo non è rappresentativo dell’intero esercizio, in quanto l’operatività ha riguardato esclusivamente l’ultimo trimestre dell’anno".

L’operatività gestionale del Gruppo è iniziata il 6 ottobre 2025, a seguito del perfezionamento delle operazioni di scissione da G.S.M. e da La Farmaceutica e che le acquisizioni delle tre nuove farmacie sono state completate in data 31 ottobre 2025.

Pertanto, sono stati predisposti i prospetti consolidati pro-forma al fine di rappresentare in modo omogeneo gli effetti contabili derivanti dalle predette operazioni.



I ricavi dell’esercizio 2025 si attestano a 26,5 milioni di euro, evidenziando un incremento di 0,4 milioni rispetto all’esercizio precedente (+1,7%), riconducibile principalmente a un incremento dei ricavi di circa l’1,9% realizzato dalle farmacie appartenenti al perimetro storico. Le tre farmacie acquisite nel corso del 2025 hanno registrato un andamento sostanzialmente stabile rispetto al precedente esercizio, in considerazione del limitato periodo di permanenza nel perimetro di consolidamento essendo entrate a farne parte soltanto a partire dal 31 ottobre 2025, e per tale motivo non si sono ancora manifestati i benefici derivanti dall’avvio di iniziative di sviluppo commerciale.



L’EBITDA pro-forma adjusted del 2025 si attesta a €3,5 milioni, pari al 13,3% dei ricavi, rispetto a €3,6 milioni nel 2024, pari al 13,9% dei ricavi. La variazione osservata è principalmente riconducibile all’incremento dei costi di struttura di Più Medical, che ha avviato un percorso di progressivo rafforzamento e strutturazione della propria organizzazione, funzionale all’allineamento ai requisiti di governance e di controllo propri di una società con azioni ammesse alla negoziazione sull’Euronext Growth Milan.



Infatti, considerando il perimetro operativo delle Farmacie, l’EBITDA pro-forma Adjusted evidenzia un miglioramento pari a €0,1 milioni, passando da €4,0 milioni nel 2024 (15,4% dei ricavi) a €4,1 milioni nel 2025 (15,5% dei ricavi). Per contro, considerando il perimetro della Struttura di Più Medical, l’EBITDA pro-forma Adjusted registra una diminuzione, passando da €-0,4 milioni nel 2024 a €-0,6 milioni nel 2025, riflettendo gli investimenti effettuati e i maggiori costi sostenuti a supporto della creazione e del rafforzamento della struttura

organizzativa e del sistema di governance di Più Medical, in fase post-quotazione.



Il Risultato d’esercizio pro-forma è pari a €0,6 milioni nel 2025 contro €1,3 milioni nel 2024. La variazione osservata è principalmente riconducibile all’incremento dei costi di struttura di Più Medical per €0,5 milioni e ai maggiori bonus una tantum management per €0,5 milioni, parzialmente compensati da un miglioramento del risultato d’esercizio del perimetro operativo delle Farmacie pari a €0,4 milioni.



L’Indebitamento Finanziario Netto è cash positive per €4,9 milioni, in miglioramento rispetto a una posizione debitoria di €9,5 milioni al 31 dicembre 2024.



Stefano Maroni, CEO di Più Medical, ha dichiarato: “Il 2025 rappresenta per Più Medical un anno di avvio e trasformazione strutturale, nel quale abbiamo costruito le fondamenta industriali e organizzative del Gruppo, completato con successo il percorso di quotazione e avviato il processo di integrazione delle farmacie acquisite. I risultati dell’esercizio riflettono solo parzialmente il reale potenziale del Gruppo, in quanto riferiti a un periodo limitato di operatività e influenzati da costi non ricorrenti legati alla fase di sviluppo. Al contrario, i dati pro-forma evidenziano la solidità del modello operativo e la capacità del Gruppo di generare marginalità sostenibile. Guardando al 2026, siamo focalizzati sull’esecuzione del piano di crescita per linee esterne, sull’integrazione delle farmacie acquisite e sullo sviluppo di servizi a maggiore valore aggiunto, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la qualità dei ricavi e la redditività del Gruppo.”







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