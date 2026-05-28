Snowflake in rally su accordo da 6 miliardi di dollari e rialzo guidance

(Teleborsa) - Grande giornata per Snowflake
che sta mettendo a segno un rialzo del 38,09%, dopo che la società di analisi dati ha alzato le previsioni annuali sui ricavi da prodotti e annunciato un accordo quinquennale da 6 miliardi di dollari
per infrastrutture AI con Amazon Web Services.
"L'IA ha generato un enorme entusiasmo, ma per le aziende la vera sfida e opportunità consiste nel trasformare l'intelligenza in azione - ha dichiarato il CEO Sridhar Ramaswamy - Ci stiamo muovendo verso l'era dell'impresa agentiva, in cui i sistemi di IA non si limitano a rispondere a domande, ma aiutano le organizzazioni a ragionare su dati affidabili, a coordinare i flussi di lavoro e a ottenere risultati di business concreti. Con AWS, semplifichiamo l'integrazione dell'IA direttamente nei dati gestiti, consentendo alle aziende di operare più rapidamente, con maggiore chiarezza e di generare un impatto misurabile su larga scala".
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Snowflake
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Snowflake
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 246,5 USD e primo supporto individuato a 233,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 259,4.