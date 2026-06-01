Worldline completa cessione di unità Mobility & e-Transactional Services per 400 milioni di euro

(Teleborsa) - Worldline , colosso francese dei pagamenti, ha finalizzato la cessione della divisione Servizi di Mobilità e Transazioni Elettroniche a Magellan Partners Group, società francese ed europea di consulenza e tecnologia. Il valore dell'operazione è pari a 400 milioni di euro, mentre il ricavato netto in contanti ammonta a circa 280 milioni di euro.



"La chiusura dell'operazione relativa ai servizi di mobilità e transazioni elettroniche rappresenta una tappa fondamentale nell'attuazione del nostro piano North Star, raggiunta nei tempi previsti nonostante la complessità dell'operazione - ha detto il CEO Pierre-Antoine Vacheron - Ora siamo completamente concentrati sul nostro core business e sulla nostra competenza: i pagamenti in Europa. La nostra ambizione è, oggi più che mai, quella di diventare il partner di riferimento per commercianti e istituzioni finanziarie, supportandoli in un contesto sempre più esigente in termini di sicurezza, regolamentazione e prestazioni tecnologiche".



Il ricavato netto in contanti derivante dall'operazione ammonta a circa 280 milioni di euro, in linea con la precedente previsione di 250-300 milioni di euro. La differenza di circa 120 milioni di euro tra il valore d'impresa e il ricavato netto è principalmente attribuibile ai costi di separazione relativi al perimetro aziendale, ai costi pensionistici, ad altre voci assimilabili al debito e all'imposta sulle plusvalenze. Il ricavato netto in contanti esclude inoltre circa 40 milioni di euro di liquidità detenuta dall'entità.



Si stima che il ricavato netto complessivo derivante da tutte le cessioni annunciate (Servizi di mobilità e transazioni elettroniche, Worldline Nord America, Cetrel, PaymentIQ, Worldline Merchant Services India, Worldline Nuova Zelanda e ANZ Worldline Payment Solutions Australia) si aggiri tra i 590 e i 640 milioni di euro. I fondi dovrebbero essere incassati nel 2026.

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