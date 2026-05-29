Tokyo in rally con focus su dati macro

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo , che mostra un guadagno del 2,62% sul Nikkei 225 ; sulla stessa linea, Shenzhen fa un piccolo salto in avanti dello 0,50%. Sale Hong Kong (+1,05%); come pure, effervescente Seul (+3,29%). Sulla parità Mumbai (+0,14%); ottima la prestazione di Sydney (+1,56%).



I listini asiatici sono stati trainati dai titoli legati all’intelligenza artificiale che hanno seguito i massimi storici di Wall Street, mentre le notizie di un possibile prolungamento del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran.



In Giappone focus su alcuni dati macroeconomici significativi, con l’inflazione core di Tokyo che ha rallentato all’1,3% a maggio, restando al di sotto dell’obiettivo del 2% della Banca centrale. La produzione industriale è aumentata dello 0,9% ad aprile rispetto al mese precedente, rimbalzando inaspettatamente nonostante le preoccupazioni legate alle tensioni in Medio Oriente. Infine, le vendite al dettaglio sono aumentate del 2,1% ad aprile su base annua, in linea con marzo e superiori al +1,4% atteso dagli analisti.

Seduta trascurata per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un timido -0,04%. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a -0,14%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto -0,09%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,66%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,72%.

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