Guidotti Ships, raccolti 6,4 milioni di euro nell'IPO. Smart Capital e VLS al 14% ciascuno

Debutto il 28 luglio

(Teleborsa) - Guidotti Ships, società attiva nei servizi marittimi e specializzata nell'assistenza off-shore, ricerca ambientale, interventi anti-inquinamento e trasporto passeggeri, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di 14,5 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni ed esclude le azioni PAS e le azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione), dopo aver raccolto 6,4 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è stato pari a 2,3 euro per azione, mentre il flottante si attesta al 16,61% (sempre calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni).



Il CdA è composto da: Domenico Guidotti (presidente e amministratore delegato), Elisabetta Guidotti (amministratore), Ciro Russo (amministratore - partner fondatore di VSL), Andrea Faraggiana (amministratore - managing partner di Smart Capital), Antonio Minguzzi (amministratore indipendente).



Gli azionisti significativi dopo l'ammissione sono: Sea Holding (società riconducibile a Domenico Guidotti) al 34,53% delle azioni ordinarie, 50,12% sui diritti di voto; New Era Holding (società riconducibile a Elisabetta Guidotti) al 21,16% delle azioni ordinarie, 30,72% sui diritti di voto; VSL Adriatica al 13,85% delle azioni ordinarie, 5,99% sui diritti di voto; Smart Capital al 13,85% delle azioni ordinarie, 5,99% sui diritti di voto. Il mercato ha in mano il 16,61% delle azioni ordinarie, 7,18% sui diritti di voto.



Oltre alle 6.284.000 azioni ordinarie, di cui 2.784.000 di nuova emissione, sono presenti 750.000 azioni convertibili in azioni ordinarie (Price Adjustment Shares, PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di cui 465.000 di titolarità di Sea Holding e 285.000 di titolarità di New Era Holding, convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di obiettivi di redditività e flussi di cassa al 31 dicembre 2027. Le azioni PAS attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie (inclusi il diritto di voto nell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la società deliberi la distribuzione). Sono inoltre presenti 750.000 azioni a voto plurimo (10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di cui 465.000 di titolarità di Sea Holding e 285.000 di titolarità di New Era Holding.



L'ammissione da parte di Borsa Italiana è prevista domani, 24 luglio, con il debutto martedì 28 luglio. La quotazione è a cura di Value Track SIM, che ricoprirà il ruolo di Euronext Growth Advisor (EGA), mentre CFO SIM sarà lo Specialist.

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