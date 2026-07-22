First Point verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 4,1 milioni di euro

(Teleborsa) - First Point, solution provider italiano attivo nei settori delle telecomunicazioni (TLC) e dell'Information & Communication Technology (ICT), è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di 4,1 milioni di euro (escludendo le 800.000 azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver raccolto 1 milione di euro in aumento di capitale (di cui 881 mila euro in aumento di capitale e 120 milea euro derivanti dall'esercizio dell'opzione di over allotment in vendita concessa da Andrea Scarabelli e Daniele Montorsi)



Il prezzo di collocamento è stato pari a 1 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1-1,5 euro per azione). Il flottante si attesta al 21,58% (24,52% in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe); in entrambi i casi il dato esclude le 800.000 azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni.



Il CdA è composto da: Andrea Scarabelli (presidente e AD), Daniele Montorsi (vicepresidente e AD), Giuseppe Perito (consigliere), Michel Cremaschini (consigliere), Camilla Zanichelli (consigliere indipendente).



Oltre a 4.080.500 azioni ordinarie, di cui 880.500 di nuova emissione, saranno presenti a partire dalla data di ammissione 800.000 azioni a voto plurimo (4 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Andrea Scarabelli e Daniele Montorsi, convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione a voto plurimo ogni 1 azione ordinaria secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto.



L'azionariato, dopo l'ammissione e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe (% diritti di voto, % azioni ordinarie), vede Andrea Scarabelli (43,95%, 39,21%), Daniele Montorsi (43,95%, 39,21%), mercato (12,09%, 21,58%).



L'ammissione è prevista il 23 luglio 2026, con il debutto a Piazza Affari nei giorni seguenti. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor (EGA) e Specialist.



First Point è un gruppo, con sede legale a Fidenza (Parma), specializzato nella fornitura di soluzioni integrate per la clientela business, con particolare specializzazione nel segmento delle agenzie assicurative, piccole e medie imprese territoriali e studi professionali. Al 31 dicembre 2025 ha registrato ricavi delle vendite, realizzati integralmente in Italia, per circa 7,3 milioni di euro. First Point opera attraverso una rete di vendita multicanale e quattro sedi commerciali (Torino, Milano, Roma e Napoli).

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