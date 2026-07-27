Giappone, leading indicator maggio rivisto al ribasso a 116,5 punti
(Teleborsa) - Rivisto al ribasso il leading indicator giapponese di maggio a 116,5 punti rispetto alla stima preliminare di 116,8 punti, risultando al di sopra dei 116,1 punti del mese precedente. Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.
Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato a 117,9 punti dai 118,1 di aprile, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future scende a 111,4 punti dai 111,6 punti precedenti.
(Foto: Photo by Alexander Smagin on Unsplash)
```