Com.Tel acquista il 52% di Assistance Technical Service. Carlo Nardello nuovo presidente

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Com.tel , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'integrazione di sistemi ICT in Italia e nelle soluzioni di multi-connettività, ha approvato una serie di operazioni strategiche finalizzate a rafforzare ulteriormente il posizionamento del Gruppo nel mercato delle soluzioni ICT e dei servizi tecnologici a elevato valore aggiunto.



Facendo seguito all'acquisizione del 60% del capitale sociale di Novanext perfezionata a febbraio 2025 per un corrispettivo complessivo pari a 1.905.365,86 euro, il CdA ha esaminato la bozza di un contratto vincolante negoziato tra la società e Giovanni De Giovanni e Roberto De Giovanni (i venditori) avente a oggetto l'acquisto del restante 40% del capitale sociale di Novanext per un corrispettivo complessivo pari a 1.240.000 euro da pagarsi in cinque rate. L'operazione consentirebbe a Comtel di acquisire il controllo totalitario della società, completando un percorso di integrazione industriale e organizzativa già avviato lo scorso anno e di consolidare ulteriormente l'offerta del Gruppo. Contestualmente, il board approvato il progetto di fusione per incorporazione di Novanext in Comtel. La fusione rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria.



Nel corso della riunione, il CdA ha inoltre approvato la sottoscrizione di un contratto vincolante avente a oggetto: l'acquisizione del 52% del capitale sociale di A.T.S. Assistance Technical Service, società specializzata nei servizi di assistenza tecnica, manutenzione e supporto operativo alle infrastrutture tecnologiche, mediante cessione da parte di due dei tre soci attuali della ATS a fronte del pagamento di un corrispettivo fisso di importo pari ad 3.900.000 euro; la reciproca concessione tra società e il socio di minoranza di opzioni aventi rispettivamente ad oggetto l'acquisto e la vendita delle quote rappresentative del 48% del capitale sociale di ATS detenute dal terzo socio di minoranza, la prima delle quali esercitabile entro tre mesi dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale di ATS chiuso al 31 dicembre 2028. ATS ha conseguito nel 2025 ricavi pari a 16,7 milioni di euro, con un EBITDA pari a 1,3 milioni, un totale attivo pari a 13,3 milioni ed una posizione finanziaria netta positiva (cassa netta) per 4,7 milioni. Sotto il profilo industriale, l'ingresso di ATS nel perimetro del Gruppo rappresenta un'importante evoluzione strategica per Comtel. L'operazione consentirebbe di ampliare significativamente la presenza del Gruppo nei servizi ricorrenti ad elevato contenuto operativo, rafforzando il presidio delle attività post-vendita e dei servizi di assistenza tecnica sul territorio.



Nella medesima seduta, il CdA ha preso atto delle dimissioni del Consigliere Rosa Lombardi e ha provveduto a nominare per cooptazione il nuovo membro, Giovanni De Giovanni. Sono state anche ridefinite le cariche sociali e le relative deleghe operative a seguito delle dimissioni da Presidente da parte di Davide Cilli. Il Consiglio ha deliberato la nomina del Consigliere Carlo Nardello (già vice-Presidente) quale nuovo Presidente, e quella dei Consiglieri Davide Cilli e Giovanni De Giovanni quali nuovi Amministratori Delegati. Il Consiglio ha infine preso atto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra la società e Marco Bariletti, nell'ambito del più ampio processo di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture manageriali del Gruppo, con efficacia dal 30 giugno 2026 e ha provveduto a nominare, con efficacia a decorrere dal 4 giugno 2026, Barbara Donadio quale nuova CFO e Investor Relations Manager di Comtel.



(Foto: © rawpixel)

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