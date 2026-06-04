Giornata all'insegna degli acquisti per i Listini europei

(Teleborsa) - In territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l' S&P-500 che evidenzia un incremento dello 0,32%.



Tra le principali Borse europee piccoli passi in avanti per Francoforte , che segna un incremento marginale dello 0,48%, giornata moderatamente positiva per Londra , che sale di un frazionale +0,27%, e denaro su Parigi , che registra un rialzo dell'1,15%.



Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,27% a 50.174 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share , che arriva a 52.844 punti.



Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,08%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,33%).



La Camera USA ha dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra per interrompere le operazioni militari statunitensi contro l'Iran, esito a seguito del quale il presidente Trump ha affermato: "Il voto per limitare i miei poteri di guerra? Inutile".



Il tycoon ha intanto rassicurato che i colloqui con l'Iran potrebbero concludersi "questo fine settimana" e stanno andando "molto bene", dichiarando che Teheran non avrà mai armi nucleari.



Sul fronte invece di Tel Aviv e Beirut, le parti hanno concordato di rinnovare la loro fragile tregua e di istituire una serie di zone di sicurezza "pilota" all'interno del Libano, dalle quali sarebbero banditi i militanti di Hezbollah.



Dall'agenda macro USA, nella settimana al 30 maggio, le richieste di sussidi di disoccupazione sono risultate pari a 225mila unità, in incremento di 13 mila unità rispetto ai 212 mila della settimana precedente (rivisto da 215mila) e superiore ai 214 mila stimati dagli analisti. Nella settimana al 23 maggio, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.777.000, in calo di 8.000 mila unità rispetto alle 1785.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da 1.786.000 mila). Gli analisti si aspettavano un valore pari a 1.780.000.



Inoltre, sono emersi segnali misti dalle vendite al dettaglio dell'Eurozona ad aprile.



Lieve aumento per l'euro / dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,24%. L'Oro continua gli scambi a 4.481,8 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,07%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,26%), che ha toccato 92,89 dollari per barile.



In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +76 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,78%.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza DiaSorin , che mostra un forte incremento del 7,20%.



Bilancio decisamente positivo per Brunello Cucinelli , che vanta un progresso del 2,52%.



Buona performance per Fineco , che cresce del 2,35%.



Sostenuta Azimut , con un discreto guadagno del 2,11%.



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su STMicroelectronics , che ha terminato le contrattazioni a -2,60%.



Sotto pressione Prysmian , che accusa un calo del 2,30%.



Giornata fiacca per Tenaris , che segna un calo dell'1,12%.



Piccola perdita per Lottomatica , che scambia con un -0,96%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Revo Insurance (+4,26%), BFF Bank (+3,38%), SOL (+3,37%) e Maire (+3,06%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Technoprobe , che ha chiuso a -4,16%.



Scivola Brembo , con un netto svantaggio del 2,72%.



In rosso Cembre , che evidenzia un deciso ribasso del 2,29%.



Spicca la prestazione negativa di Piaggio , che scende del 2,25%.





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