Borse europee miste. In rosso Milano con tonfo Saipem

La seduta odierna

(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse europee, che non seguono i pesanti cali visti in Asia e che stanno influenzando anche l'andamento del Nasdaq. Stamattina il Kospi sudcoreano ha perso quasi l'11%, mentre il Nikkei è crollato del 4% a causa del calo dei titoli del settore dei chip, con gli investitori che hanno messo in discussione le valutazioni elevate tra i timori relativi al finanziamento delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale e l'intensificarsi della concorrenza da parte della Cina.



Tra domani e giovedì arriveranno i risultati di SK Hynix e Samsung Electronic, che da soli valgono la metà del Kospi coreano, e saranno un banco di prova importante. Proprio guardando alla concorrenza cinese, proprio ieri si è quotata sulla Borsa di Shanghai la CXMT (ChangXin Memory Technologies), dopo un'IPO circa 8,6 miliardi di dollari, la più grande in Asia nel 2026. Sempre sul fronte tecnologico, sono attesi anche i risultati di grandi aziende tecnologiche statunitensi come Apple , Amazon , Microsoft e Meta .



Sul fronte geopolitico, in Iran si riaprono gli spiragli per un accordo diplomatico, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di aver sospeso temporaneamente i raid militari per dare una chance alle negoziazioni, confermando che sono in corso colloqui approfonditi con Teheran.



Per quanto riguarda la politica monetaria, l'attenzione degli operatori va alla riunione della Fed che inizia oggi e si concluderà domani, da cui però non sono attesi cambiamenti ai tassi.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,137. Vendite diffuse sull' oro , che continua la giornata a 4.024,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,5%) si attesta su 81,37 dollari per barile.



Pesante l'aumento dello spread , che si attesta a +81 punti base, con un deciso aumento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,94%.



Tra i listini europei resta vicino alla parità Francoforte (+0,13%), denaro su Londra , che registra un rialzo dello 0,93%, e piccoli passi in avanti per Parigi , che segna un incremento marginale dello 0,58%.



Giornata no per la Borsa italiana, in flessione dello 0,76% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share , che continua la seduta a 54.232 punti, in calo dello 0,73%. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,52%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,45%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta DiaSorin che segna un importante progresso del 4,77%. Vola Amplifon , con una marcata risalita del 3,84%. Bilancio decisamente positivo per Campari , che vanta un progresso del 3,10%. Buona performance per Ferrari , che cresce del 2,31%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem , che ottiene -8,74%. Scende Prysmian , con un ribasso del 6,14%. Crolla STMicroelectronics , con una flessione del 5,88%. In rosso Italgas , che evidenzia un deciso ribasso del 2,23%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Fiera Milano (+5,31%), Piaggio (+4,60%), Intercos (+4,26%) e MARR (+3,65%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su WIIT , che continua la seduta con -6,77%. Vendite a piene mani su Maire , che soffre un decremento del 6,00%. Pessima performance per Technoprobe , che registra un ribasso del 5,46%. Sessione nera per Cembre , che lascia sul tappeto una perdita del 4,50%.

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