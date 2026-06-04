In rosso i listini asiatici, tornano a pesare le incertezze in Medio Oriente

(Teleborsa) - Segno meno per il listino di Tokyo , in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225 che accusa una discesa dell'1,36%, mentre, al contrario, Shenzhen in leggero calo dello 0,21%.



Le borse asiatiche cedono trascinate dai ribassi del settore tecnologico e dei semiconduttori dopo che Wall Street ha arretrato dai massimi storici in un clima di persistente incertezza sull'accordo USA-Iran.



A Tokyo SoftBank perde l'11%, anche sotto la pressione delle dichiarazioni del governatore della Bank of Japan Ueda, che ha aperto alla possibilità di un rialzo dei tassi nel board di fine mese per fronteggiare i rischi inflattivi legati allo shock energetico della guerra in Iran. Cede anche il KOSPI sudcoreano con Samsung e SK Hynix in flessione del 2-4% dopo i recenti record.



Le Borse in Cina limitano i danni sostenute dall'ottimismo sull'AI e dall'attesa di un reshuffling degli indici favorevole ai chip locali.



In discesa Hong Kong (-1,47%); sulla stessa tendenza, negativo Seul (-1,02%).



Consolida i livelli della vigilia Mumbai (+0,08%); variazioni negative per Sydney (-1,18%).



La giornata del 3 giugno si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo 0%. Modesto recupero sui valori precedenti per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano in progresso dello 0,23%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile +0,06%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,67%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,72%.

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