Borse asiatiche in rosso dopo attacchi in Medio Oriente, in verde solo la Cina continentale

(Teleborsa) - I mercati azionari asiatici si muovono in ribasso, tranne i listini della Cina continentale che sono in verde, a causa dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente dopo i nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran avvenuti nella notte.



Un funzionario statunitense ha dichiarato che le forze americane hanno effettuato nuovi attacchi contro un sito militare ritenuto una minaccia per le truppe e il traffico commerciale statunitensi nello Stretto di Hormuz. Il Kuwait ha attivato la propria difesa aerea giovedì in risposta a quelle che ha definito "minacce ostili da parte di missili e droni". In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa statale iraniana Tasnim, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha affermato di aver colpito una base aerea statunitense in seguito a un attacco americano vicino all'aeroporto di Bandar Abbas.



Sessione debole per il listino di Tokyo , che chiude con un calo dello 0,47% sul Nikkei 225 , mentre, al contrario, giornata positiva per Shenzhen, che sale dello 0,78%. Sopra la parità Shanghai con un +0,12%.



Variazioni negative per Hong Kong (-1,4%); con analoga direzione, sotto la parità Seul, che mostra un calo dello 0,53%. Senza direzione Mumbai (-0,19%); in ribasso Sydney (-1,4%).



Appiattita la performance dell' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto -0,14%. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato -0,17%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,69%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,72%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Venerdì 29/05/2026

01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,7%; preced. 2,7%)

01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -1%; preced. -0,4%)



Lunedì 01/06/2026

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 55,1 punti).

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