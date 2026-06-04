TXT tra i World’s Growth Leaders 2026 di TIME

(Teleborsa) - TXT e-solutions è stata inclusa nella prima edizione dei World’s Growth Leaders 2026, la classifica globale pubblicata da TIME in partnership con Statista che identifica le società quotate con le migliori performance di crescita, solidità finanziaria e capacità di generare valore nel lungo periodo.



TXT - riporta una nota - si posiziona prima in Italia nella classifica generale, quattordicesima al mondo e quarta in Europa nel settore Technology, Media & Services, centoottantatreesima nella graduatoria mondiale complessiva;



Il riconoscimento si affianca ad un Q1 2026 con ricavi pari a €109,2 milioni (+18,5%) e a quattro operazioni straordinarie già perfezionate dall’inizio dell’anno, a conferma della solidità e dell’accelerazione del percorso di crescita del Gruppo.

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