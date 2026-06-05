BaxEnergy, governance rafforzata e crescita nel gruppo Yokogawa: il 18 giugno il Piano industriale





(Teleborsa) -, società attiva nelle soluzioni digitali per il settore energetico globale con sede ad Acireale, avvia una nuova fase della propria storia industriale attraverso il rafforzamento della governance, l'integrazione nel gruppo giapponesee l'. Ledell'azienda supportano oggi oltre 140 GW di capacità connessa in più di 30 paesi, in ambiti che spaziano dall'asset performance management al controllo di rete, dalla cybersecurity ai predictive analytics, su tecnologie eterogenee che includono eolico, fotovoltaico, idroelettrico, idrogeno, BESS e geotermico.L'ingresso nel gruppo Yokogawa – multinazionale giapponese quotata a Tokyo con oltre 17.000 dipendenti e presenza in 62 paesi – risale al giugno 2024. Nell'ottobre 2025 il percorso di consolidamento è proseguito con l'acquisizione, da parte di Yokogawa, di, entrambe integrate in BaxEnergy per rafforzare lein cybersecurity, controllo avanzato di rete ed energy management. Sul fronte americano, PXiSE Energy Solutions – società statunitense entrata nel gruppo Yokogawa nel 2022 – assume il nome die diventa la divisione regionale per i mercati del Nord e Sud America, con sede a San Diego.A guidare la nuova fase è stato nominato Managing Director, con oltre trent'anni di esperienza internazionale nei settori energia e infrastrutture. "Ho assunto con orgoglio la guida di BaxEnergy in una fase di profonda trasformazione per l'azienda, già riconosciuta come leader globale nel proprio settore. L'ingresso nel Gruppo Yokogawa ha rappresentato undi grande rilievo: non solo ha ampliato in modo significativo la capacità di accesso ai mercati internazionali, ma ha anche offerto a BaxEnergy l'opportunità di porsi a servizio dell'intero Gruppo comedell'adozione di un modello operativo in cui le soluzioni offerte non si limitano a monitorare gli asset ma li operano in, agendo su limiti di delega operativa concessi dall'operatore umano. È in questa direzione che BaxEnergy intende esercitare un ruolo chiave neididel Gruppo", ha dichiarato Tundo.Ilsarà presentato ufficialmente ilpresso l'headquarters di Acireale, con la partecipazione di Takeshi Suzuki di Yokogawa e dello stesso Tundo. Il piano prevede l'ampliamento del portafoglio soluzioni, l'introduzione di funzionalità AI e il consolidamento delle capacità esecutive a supporto di infrastrutture critiche globali.