TISG, Giovanni e Gianmaria Costantino fanno decadere CdA per agevolare cambio di governance

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha reso noto che il presidente e AD Giovanni Costantino nonché il consigliere Gianmaria Costantino, amministratore non esecutivo, hanno rassegnato la propria rinunzia alla carica di amministratore. Queste rinunzie hanno determinato la cessazione dell'intero consiglio di amministrazione, essendo venuta meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare. Il CdA continuerà ad operare in prorogatio fino alla nomina del nuovo consiglio, al fine di garantire la continuità e la prosecuzione del percorso di risanamento.



"Gli amministratori rinunzianti, dopo aver fatto quanto possibile per affrontare la situazione di crisi e portare la società all'attuale sviluppo del percorso di risanamento, hanno ritenuto che la prosecuzione di quest'ultimo possa ora essere agevolata da un cambio della governance, idoneo a rafforzare la fiducia degli stakeholders nonché a garantire la continuità e il migliore soddisfacimento dei creditori", si legge in una nota.



Giovanni Costantino detiene indirettamente, per il tramite di GC Holding, una partecipazione pari a 53,604% del capitale sociale della società, corrispondente a 28.410.000 azioni ordinarie. Il consigliere Gianmaria Costantino non detiene, direttamente e/o indirettamente, alcuna partecipazione. Giovanni Costantino non intrattiene rapporti di lavoro subordinato e/o di collaborazione né altri rapporti di natura patrimoniale con la società o con società del gruppo. Gianmaria Costantino intrattiene un rapporto di lavoro subordinato con la società e tale rapporto proseguirà secondo quanto previsto dalle relative pattuizioni contrattuali.

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