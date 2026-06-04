Partenza contrastata a Wall Street

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones apre in rialzo dell'1,13%, a 51.259 punti, mentre, al contrario, incolore l' S&P-500 , che continua la seduta a 7.545 punti, sui livelli della vigilia.



In rosso il Nasdaq 100 (-0,96%).



La Camera USA ha dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra per interrompere le operazioni militari statunitensi contro l'Iran, esito a seguito del quale il presidente Trump ha affermato: «Il voto per limitare i miei poteri di guerra? Inutile».



Il tycoon ha intanto rassicurato che i colloqui con l'Iran potrebbero concludersi «questo fine settimana» e stanno andando «molto bene», dichiarando che Teheran non avrà mai armi nucleari.



Sul fronte invece di Tel Aviv e Beirut, le parti hanno concordato di rinnovare la loro fragile tregua e di istituire una serie di zone di sicurezza «pilota» all'interno del Libano, dalle quali sarebbero banditi i militanti di Hezbollah.



Dall’agenda macro, nel 1° trimestre del 2026 la produttività del settore non agricolo in USA è aumentata dello 0,3% t/t, rallentando rispetto al +1,8% del trimestre precedente e al di sotto rispetto al +0,8% del preliminare. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro (escluso il settore agricolo) è aumentato dell'1,8%, dopo il +4,4% del trimestre precedente e rispetto al +2,3% della prima lettura.



Nella settimana al 30 maggio, le richieste di sussidi di disoccupazione sono risultate pari a 225mila unità, in incremento di 13 mila unità rispetto ai 212 mila della settimana precedente (rivisto da 215mila) e superiore ai 214 mila stimati dagli analisti.



Nella settimana al 23 maggio, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.777.000, in calo di 8.000 mila unità rispetto alle 1785.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da 1.786.000 mila). Gli analisti si aspettavano un valore pari a 1.780.000.



Attesi alle 16.30 i dati sugli stoccaggi di gas USA.



Sull'azionario, Broadcom crolla di oltre il 15% nonostante la trimestrale sopra le attese mentre a deludere è stato l'outlook sui ricavi AI del terzo trimestre.











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