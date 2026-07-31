Metriks AI rintraccia dopo che blocco di azionisti TradeLab si oppone a OPS a sconto

(Teleborsa) - Metriks AI
, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale, risulta il peggior titolo dell'intero indice FTSE Italia Growth nella giornata odierna
, con volumi ben sopra la media, dopo che ieri sera diversi azionisti rilevanti di TradeLab
si sono opposti all'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria a sconto annunciata il giorno prima
da Metriks AI.
In particolate, azionisti di TradeLab che detengono complessivamente 3.200.000 azioni, pari a circa il 58,71% del capitale sociale
, hanno sottoscritto
un accordo parasociale con il quale si sono impegnati a non aderire all'offerta. Sono parte del patto, tra gli altri, l'AD Massimo Emilio Viganò (che ha il 10,92%), l'amministratore esecutivo Paolo Donnino Bertozzi (10,01%) e il presidente Luca Giovanni Maria Zanderighi (10,01%).
Il prezzo di offerta proposto da Metriks AI incorpora uno sconto del 14,7% rispetto al prezzo ufficiale
rilevato al 28 luglio 2026, valorizzando TradeLab appena 2,13 euro, un prezzo che la società non ha peraltro mai toccato dalla quotazione del maggio 2025. Lo sconto arriva al -32,5% su 6 mesi e al -39,5% su 12 mesi. TradeLab ha segnato il suo minimo storico proprio ieri, a quota 2,16 euro per azione, appesantita dall'operazione che vede il coinvolgimento anche di Mare Group
, primo azionista di TradeLab con il 22,39%.
Ipotizzando la piena accettazione dell'offerta di scambio e il completamento di entrambe le transazioni (Metriks AI ha anche annunciato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Workgroup da Mare Group), gli analisti di Alantra
stima che Mare deterrà il 7,4% di Metriks AI
prima di qualsiasi conversione obbligazionaria (parte del corrispettivo per Workgroup è in obbligazione convertibili). Nel comunicato di Metriks AI ai sensi dell'articolo 102 del TUF, che disciplina OPA e OPS, Mare Group non è indicata come persona che agisce di concerto.
A metà seduta Metriks AI è sospesa per eccesso di ribasso
, con ultimo prezzo battuto a 3,42 euro per azione, in calo dell'11,86% rispetto alla chiusura di ieri. Si tratta comunque di un livello superiore ai 3,2 euro del 28 luglio, prima che fosse annunciata la doppia operazione su TradeLab e Workgroup. Alla chiusura di ieri di Metriks AI (prima della presa di posizione degli azionisti di TradeLab), pari a 3,88 euro, l'OPS avrebbe valutato TradeLab a 2,59 euro, un valore superiore ai 2,5 euro undisturbed del 28 luglio.