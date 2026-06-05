Rottamazione quater: otto giugno termine per rata

(Teleborsa) - Conto alla rovescia per pagare la rata della rottamazione-quater in scadenza il 31 maggio scorso. Saranno, infatti, ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro l'8 giugno, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge. In caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all'importo dovuto, la legge prevede la perdita dei benefici e quanto già versato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.



La scadenza - ricorda l'agenzia della Riscossione - riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare la dodicesima rata Rottamazione-quater (undicesima per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei territori indicati dal Decreto Legge n. 61/2023, cosiddetto Decreto Alluvione) mentre, per coloro che sono stati riammessi alla Definizione agevolata (Legge n. 15/2025), si tratta della quarta rata.



Si può pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento. Il versamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza, disponibili in copia anche sul sito direttamente nell'area riservata oppure inviando una richiesta dall'area pubblica, allegando un documento di riconoscimento.

Condividi

```