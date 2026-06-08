Airbus presenta l'elicottero U145, versione senza equipaggio dell'H145

(Teleborsa) - Airbus Helicopters ha presentato una versione senza equipaggio del suo collaudato H145, denominata U145, nel corso del salone aeronautico ILA di Berlino, dove l'azienda ha esposto un mockup a grandezza naturale del nuovo modello.



L'U145 - si legge in una nota - va ad ampliare l'offerta di Airbus nel settore degli elicotteri e dei sistemi aerei senza pilota (UAS). Il primo volo è previsto per la fine del 2026, con un pilota di sicurezza a bordo, mentre l'entrata in servizio è prevista per l'inizio del prossimo decennio.



L'H145 è il secondo elicottero con equipaggio che Airbus converte in versione senza pilota, dopo il VSR700, derivato dal Cabri G2. L'U145 sarà dotato di una suite di sensori specializzata e di intelligenza artificiale che gli consentiranno di operare in piena autonomia. Rispetto a un elicottero H145 con equipaggio, l'U145 non avrà una cabina di pilotaggio fisica e includerà importanti modifiche per il trasporto merci, tra cui un portellone anteriore integrato con una piattaforma di carico ripiegabile e un pianale dedicato al trasporto cargo.



Attualmente sono in servizio oltre 1.800 elicotteri della Famiglia H145 impiegati in missioni militari, parapubbliche e civili, che hanno accumulato complessivamente oltre 8,5 milioni di ore di volo.

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