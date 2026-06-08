Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 5/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno
La giornata del 5 giugno è stata vissuta all'insegna della debolezza per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha terminato in calo a 8.218,2.
Il quadro tecnico di breve periodo del CAC 40 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8.259,5. Rischio di discesa fino a 8.161,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8.357,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)