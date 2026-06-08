Bending Spoons verso la quotazione fra track record di successo e vasto mercato potenziale

Parte l'avventura al Nasdaq

(Teleborsa) - L’azienda tecnologica Bending Spoons ha presentato alla U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) domanda per la quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Nasdaq Global Select Market con il ticker "BSP". Le tempistiche dell'offerta, il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per l'offerta non sono ancora stati determinati.



Numerose le banche coinvolte nell'operazione, tra cui anche alcune italiane. Intesa Sanpaolo , UniCredit e Banca Akros – Gruppo Banco BPM , infatti, svolgono il ruolo di joint book-running manager, insieme a Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale e Crédit Agricole CIB. Nel ruolo di Global Leads e Joint Bookrunning Manager, invece, figurano Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company LLC.



Le origini



Bending Spoons è un conglomerato tecnologico italiano fondato nel 2013, con sede a Milano, che acquisisce tipicamente prodotti con un'adeguata corrispondenza prodotto-mercato e li gestisce in una prospettiva di lungo termine. L'azienda nasce, come un'araba fenice, dalle ceneri di Evertale, startup di prodotti finanziata da venture capital fondata da Luca Ferrari, Francesco Patarnello e Matteo Danieli, che non ebbe successo. Ai fondatori originari - Ferrari, Patarnello e Danieli - si unirono Luca Querella e Tomasz Greber, due figure di spicco di Evertale.



Playbook e AI sostengono risultati solidi



L'azienda si caratterizza per un Playbook sostanzialmente invariato sin dalla sua fondazione: acquisire, trasformare e ottimizzare, quindi reinvestire.



Grazie alla sua Piattaforma - composta da nostre persone, tecnologie proprietarie e dati proprietari - Bending Spoons ha condotto acquisizioni applicando soglie di rendimento interno che ritiene "interessanti":" 65% su base con leva finanziaria e 25% su base senza leva finanziaria per le acquisizioni completate nel 2023 fino al primo trimestre del 2026. Nonostante l'aumento del capitale investito nelle acquisizioni (2,01 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026 rispetto a 194 milioni di dollari in tutto il 2023), le nostre soglie di rendimento sono rimaste stabili in questo periodo", come si legge dal modulo F-1 inviato alla SEC.



Da anni Bending Spoons utilizza l'AI per migliorare i prodotti, ottimizzare il marketing e la monetizzazione e incrementare la produttività. L'azienda ha stimato che la percentuale di pull request create o co-create dall'IA sia aumentata da meno del 10% nel primo trimestre del 2025 a oltre il 90% entro la fine del primo trimestre del 2026, con circa il 70% creato esclusivamente dall'IA. Il fatturato per Spooner a tempo pieno equivalente è stato di 1,12 milioni di dollari nel 2023, 1,64 milioni di dollari nel 2024, 2,57 milioni di dollari nel 2025 e 0,97 milioni di dollari nel primo trimestre del 2026, con l'IA come uno dei catalizzatori dell'aumento di produttività.



L'implementazione del Playbook ha prodotto risultati finanziari solidi. Il fatturato ha raggiunto 1,31 miliardi di dollari nel 2025, con un tasso di crescita annuo composto dell'84% dal 2023 al 2025. Nello stesso anno, l'utile operativo in percentuale sul fatturato è stato del 21% e il margine di utile operativo rettificato è stato del 47%. Dal 2023 al 2025, il tasso di crescita annuo composto non è stato significativo per gli utili (perdite) diluiti per azione ed è stato dell'82% per gli utili rettificati per azione.



Sin dalla fondazione nel 2013, le acquisizioni sono state una priorità in termini di allocazione del capitale: ad oggi Bending Spoons ne ha completate più di 50. Da segnalare il 2017 in cui ne sono state completate più di 10, mentre 6 sono state quelle nel 2025 e 2 nel primo trimestre del 2026.



I numeri



Grazie a questi investimenti, i ricavi sono stati pari a 387 milioni di dollari nel 2023, 671 milioni di dollari nel 2024, 1,31 miliardi di dollari nel 2025 e 601 milioni di dollari nel primo trimestre del 2026, con una crescita anno su anno del 73% nel 2024, del 95% nel 2025 e del 132% nel primo trimestre del 2026 e un tasso di crescita annuo composto dell'84% dal 2023 al 2026. 2025.



Non solo. L'efficienza operativa è migliorata nel tempo. L'utile operativo rettificato è stato di 137 milioni di dollari nel 2023, 299 milioni di dollari nel 2024, 613 milioni di dollari nel 2025 e 308 milioni di dollari nel primo trimestre del 2026, con una crescita anno su anno del 118% nel 2024, 105% nel 2025 e 224% nel primo trimestre del 2026, e un tasso di crescita annuo composto dell'111% dal 2023 al 2025. Il margine di utile operativo rettificato è stato del 36% nel 2023, del 45% nel 2024, del 47% nel 2025 e del 51% nel primo trimestre del 2026. L'utile per azione rettificato è stato di 0,18 dollari nel 2023, 0,38 dollari nel 2024, 0,60 dollari nel 2025 e 0,32 dollari nel Q1 2026, con una crescita anno su anno del 110% nel 2024, del 57% nel 2025 e del 310% nel Q1 2026, e un tasso di crescita annuo composto dell'82% dal 2023 al 2025.



Un ricco portafoglio diversificato



A marzo 2026, il portafoglio di Bending Spoons contava oltre 500 milioni di utenti attivi mensili e più di 9 milioni di clienti paganti mensili. Gli utenti attivi mensili e i clienti paganti mensili erano rispettivamente 111 milioni e 3 milioni a dicembre 2023, 290 milioni e 5 milioni a dicembre 2024 e 389 milioni e 8 milioni a dicembre 2025.



Nel primo trimestre del 2026, le principali attività sono AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Harvest, komoot, Remini, StreamYard, Vimeo e WeTransfer, che complessivamente rappresentano oltre l'80% del fatturato per il periodo.



A maggio 2026 poi è stata completata l'acquisizione di Tractive, azienda che offre soluzioni per il monitoraggio della posizione e della salute degli animali domestici.



Alti livelli di fidelizzazione e di durata dei contratti



Nel primo trimestre del 2026, l'84% del fatturato di Bending Spoons proveniva dagli abbonamenti, il 12% dalla pubblicità e il 4% da altre fonti. Gli abbonamenti hanno rappresentato il 95% del nostro fatturato nel 2023, il 92% nel 2024 e il 93% nel 2025.



Il tasso di fidelizzazione dei ricavi netti è stato del 93% nel 2023, del 91% nel 2024, del 95% nel 2025 e del 94% nel primo trimestre del 2026.



Nel primo trimestre del 2026, il 48% dei nostri ricavi da abbonamento è stato generato da clienti con un'anzianità di almeno cinque anni, di cui il 28% da clienti con un'anzianità di almeno dieci anni. La durata media ponderata per il fatturato degli abbonati è stata di 8,0 anni.



Alla base di questi livelli di fidelizzazione e di durata del contratto una combinazione di fattori, tra cui il posizionamento del prodotto, il coinvolgimento dei clienti e gli sforzi per migliorare le prestazioni.



Un'azienda globale e limitato ricorso alla pubblicità a pagamento per attrarre clienti



Nel primo trimestre del 2026 il 65% del fatturato è stato generato in Nord America, il 21% in Europa, il 6% in Asia, il 3% in America Centrale e Meridionale e il 5% nel resto del mondo, a dimostrazione della presenza globale dell'azienda.



Bending Spoons acquisisce clienti prevalentemente attraverso canali organici (inclusi il passaparola e la ricerca non a pagamento), e solo marginalmente tramite pubblicità a pagamento (incluse campagne di branding e performance), vendite dirette e altre iniziative di go-to-market. I clienti acquisiti tramite canali organici hanno rappresentato il 79% del fatturato derivante da nuovi clienti nel 2023, il 76% nel 2024, il 79% nel 2025 e l'83% nel primo trimestre del 2026, mentre la parte restante proveniva da clienti acquisiti tramite pubblicità a pagamento, vendite dirette e altre iniziative di go-to-market.



Mercato potenziale ancora molto vasto



Dato il suo track record e la versatilità della Piattaforma, Bending Spoons ritiene che un'ampia gamma di aziende digitali possa costituire obiettivi di acquisizione validi e che, di conseguenza, il mercato potenziale sia vasto.



Dopo avere attentamente analizzato il proprio mercato potenziale la tech-company ha identificato oltre 1.000 aziende digitali, sia private che pubbliche, che potrebbero "rappresentare obiettivi di acquisizione interessanti nei prossimi anni". Aziende che nel loro insieme hanno generato un fatturato annuo stimato complessivo di quasi 400 miliardi di dollari nel 2025.





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