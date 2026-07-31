Lettura rialzista per Bouygues

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Effervescente il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , tra i componenti del CAC40 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 7,13%.





Operatività odierna:

Le azioni di Bouygues , su questi prezzi fissati a 49,45 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 44,31 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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