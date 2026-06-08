Campbell's, vendite e utili rettificati in calo nel terzo trimestre ma conferma la guidance 2026

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2026, chiusosi lo scorso 3 maggio, Campbell's ha registrato vendite nette diminuite del 4% a 2,4 miliardi di dollari, incluso un lieve contraccolpo derivante dalla cessione di noosa. Anche su base organica, il calo è stato del 4%.



L'utile lordo - si legge in una nota - è sceso dell'11% a 650 milioni di dollari. Il margine di profitto lordo è diminuito di 190 punti base al 27,5%. L'utile lordo rettificato è sceso del 12% a 656 milioni di dollari. Il margine di profitto lordo rettificato è calato di 240 punti base al 27,7%, principalmente a causa dell'inflazione dei costi e di altri costi della catena di approvvigionamento, compreso l'impatto dei dazi, parzialmente compensati dai miglioramenti della produttività della catena di approvvigionamento e dai risparmi sui costi, nonché da una favorevole realizzazione dei prezzi netti.



L'EBIT è invece aumentato del 48% a 239 milioni di dollari rispetto all'anno precedente che rifletteva 150 milioni di dollari di oneri di svalutazione. Per contro, l'EBIT rettificato è diminuito del 24% a 274 milioni di dollari, riflettendo principalmente un utile lordo rettificato inferiore.



L'EPS è aumentato a 0,41 da 0,22 dollari mentre, a livello rettificato, è diminuito del 32% a 0,50 dollari per azione, a fronte di un EBIT rettificato inferiore.



La società conferma le previsioni sul FY26 che indicano un calo organico delle vendite tra l'1 e il 2%, una contrazione dell'EBIT Adjusted tra il 17 e il 20% e una diminuzione dell'EPS adjusted a 2,15-2,25 dollari (-26%/-23%).



(Foto: Kelly Common on Unsplash)

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