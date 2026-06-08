Chiusura debole per le Borse europee, in verde Milano con il risiko bancario

(Teleborsa) - Chiusura mista per le Borse europee mentre continua l'incertezza sul fronte geopolitico
. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele sospenderà per ora gli attacchi contro l'Iran, promettendo di rispondere con grande forza se Teheran dovesse attaccare nuovamente. Intanto, Trump ha affermato che entrambi i Paesi "stanno cercando di raggiungere" un cessate il fuoco immediato, gli Houthi hanno annunciato l'intenzione di imporre un divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso e l'Iran ha affermato che gli Stati Uniti sono responsabili dell'escalation delle tensioni.Spicca Piazza Affari con il rinnovato interesse nel comparto bancario domestico
. Stamattina Intesa Sanpaolo
ha annunciato
un'OPAS da 30,6 miliardi di euro
su Banca Monte dei Paschi di Siena
, a poche ore di distanza da quando Banco BPM
ha proposto a MPS una possibile fusione nel tentativo di bloccare la mossa di Intesa. Nell'ambito della sua offerta, Intesa ha stretto un accordo con Unipol
, principale azionista di BPER
che rileverebbe circa metà della rete di filiali della banca senese per con BPER e creare una banca con il marchio MPS. L'AD di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina
, ha lavorato
alcuni mesi con Carlo Cimbri, AD di Unipol, per trovare una soluzione e superare le problematiche dell'Antitrust, con l'operazione che consente di raggiungere gli obiettivi del piano e stabilizzare il sistema italiano.
Sul fronte macroeconomico
, l'indice Sentix
, che misura la fiducia degli investitori nella zona euro
, ha registrato
una ripresa superiore alle attese a giugno (l'indice è salito di 3 punti a -13,4), grazie all'attenuarsi dei timori di un forte rallentamento economico dopo che il sentiment era crollato per via del conflitto con l'Iran e dell'impennata dei prezzi del greggio. In Germania
, ad aprile gli ordini all'industria
hanno registrato
un calo del 3,8% rispetto al mese precedente, più delle attese.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,154. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.339,5 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 91,61 dollari per barile.
Lo Spread
peggiora, toccando i +76 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,82%. Tra le principali Borse europee
piccola perdita per Francoforte
, che scambia con un -0,58%, senza slancio Londra
, che negozia con un +0,05%, e tentenna Parigi
, che cede lo 0,23%. Piazza Affari
archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,63%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 52.860 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,44%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,17%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in evidenza Banca MPS
, che mostra un forte incremento del 12,96%. Svetta Mediobanca
che segna un importante progresso dell'11,98%. Vola BPER Banca
, con una marcata risalita del 5,18%. Brilla Unipol
, con un forte incremento (+4,55%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Unicredit
, che ha terminato le contrattazioni a -2,01%. Soffre Hera
, che evidenzia una perdita dell'1,88%. Preda dei venditori Buzzi
, con un decremento dell'1,74%. Si concentrano le vendite su Avio
, che soffre un calo dell'1,67%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, RCS
(+7,35%), Safilo
(+6,39%), Revo Insurance
(+5,78%) e Caltagirone SpA
(+3,97%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MARR
, che ha chiuso a -2,73%. Vendite su Carel Industries
, che registra un ribasso del 2,63%. Seduta negativa per WIIT
, che mostra una perdita del 2,51%. Sotto pressione Cementir
, che accusa un calo del 2,23%.