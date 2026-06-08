L'Ecopillola di Ferretti: le mire di Trump su Cuba

Air France

(Teleborsa) - Lae le mire colonialistiche di Trump sono l'argomento centrale dell'ultimadell'economista, che mette in evidenza la portata della crisi economica cubana, riassumendo le sanzioni inflitte dagli Stati Uniti che hanno aggravato la situazione.A livello economico,è in una situazione di, caratterizzata da untra entrate e spesa pubblica insostenibile,pari a circa ildel PIL, derivante anche dalla necessità di mantenere in vita artificialmente un comparto produttivo statale del tutto inefficiente. Il problema è che questo disavanzo, che necessita di essere finanziato con l'emissione di. Il che però alimenta a sua voltache ufficialmente è del 25%, ma che nella realtà, considerando anche il mercato nero della valuta,annuo.Non c'è dubbio che il deterioramento dell'economia cubana sia stato fortementeche hanno levato il respiro all'isola. Laha riguardato il reinserimento di Cuba nella lista statunitense degli, fattore che ha precluso all'isola l'accesso ai finanziamenti degli istituti di credito internazionali. Laha riguardato invecestabilito dall'amministrazione americana. Infatti, la minaccia di dazi a carico di quei Paesi che avessero esportatocombustibile e petrolio verso Cuba ha privato l'isola di gran parte delle sue fonti energetiche. Basterà ricordare a questo proposito che con il cambio di regime in Venezuela, Cuba ha perso il 50% delle fonti di combustibile e che, dall'inizio dell'embargo, una sola petroliera russa è riuscita a raggiungere l'isola. La conseguenza di questa morsa sono continui blackout che annichiliscono la popolazione, bloccanoil comparto produttivo e paralizzano i trasporti. Lasanzione, forse la più invasiva, è connessa al decreto esecutivo con il quale l'amministrazione americana ha previsto, dal 6 giugno 2026, ildi qualsiasi azienda o privato che intrattenga affari con il governo cubano. La conseguenza è stata la sospensione dell'attività a Cuba delle grandi catene alberghiere spagnole, l'interruzione dei pagamenti effettuati attraverso Visa e Mastercard, la sospensione dei voli verso l'isola di Iberia,, Air Canada ed altre società aeree.Senza voler difendere il regime castrista, probabilmente corrotto e indifendibile, rimangono serissimi dubbi sul fatto che, a Trump e a Rubio, stiano particolarmente a cuore le sorti ed il benessere del popolo cubano. Come si fatica a credere che lo strangolamento dell'isola sia stato attivato dagli Stati Uniti comea seguito del presunto acquisto da parte di Cuba di droni iraniani in grado di minacciare la base americana di Guantanamo.Molto più probabilmentda una parte,turistica dipendente militarmente ed economicamente in toto dagli Stati Uniti; dall'altro,e del suo inseparabile, entrambi frustrati dal brusco calo dei consensi interni.