Regno Unito, piano da 1,1 miliardi di sterline per chip e AI

(Teleborsa) - Il governo britannico ha presentato l'AI Hardware Plan, un programma da 1,1 miliardi di sterline per rafforzare la capacità del paese di sviluppare, distribuire e scalare tecnologie AI e chip, annunciato dalla ministra della Tecnologia Liz Kendall alla London Tech Week.



Il cuore del piano è un investimento da 750 milioni per un nuovo supercomputer nazionale per l'AI, che include 400 milioni destinati all'acquisto di chip AI di nuova generazione. Di questi, 150 milioni costituiscono un impegno anticipato per acquistare chip innovativi da startup e aziende britanniche già all'avanguardia nel chip design.



Il secondo pilastro è un nuovo fondo guidato dagli investitori della Silicon Valley Playground Global e sostenuto fino a 150 milioni dalla British Business Bank – il più grande investimento in un singolo fondo nella storia dell'istituzione – per investire in hardware company britanniche e supportarne la crescita.



La strategia si inserisce in un momento in cui il mercato globale dei chip per AI è atteso a mille miliardi di dollari nei primi anni 2030. Il governo stima che se il Regno Unito riuscisse a conquistare anche solo il 5% di questo mercato, genererebbe 50 miliardi di dollari di ricavi e decine di migliaia di posti di lavoro qualificati nel settore tech.



Il piano punta anche a formare gli scienziati, gli ingegneri e i tecnici necessari a trasformare le idee in prodotti. Aziende come Arm , i cui chip design sono presenti in tutto, dagli smartphone ai data center AI, e startup come Fractile e Olix, che hanno raccolto oltre 320 milioni tra loro, sono state citate dal governo come esempi della leadership britannica nell'hardware AI di nuova generazione.



"L'intelligenza artificiale è la valuta di riferimento del potere economico e geopolitico nel mondo di oggi, e i Paesi che controlleranno l'hardware che vi sta dietro avranno in mano le chiavi del futuro. Il Regno Unito è già un leader globale nel design dei chip, e credo che questa sia una corsa che la Gran Bretagna può vincere. Per farlo, dobbiamo sostenere maggiormente l'IA britannica, e questo significa investire nei chip, nella potenza di calcolo e nelle competenze delle persone che ci lavorano – ha dichiarato Liz Kendall –. Questo è esattamente ciò che fa questo piano: supportare le aziende britanniche che sviluppano la prossima generazione di hardware per l'IA, così da generare più posti di lavoro, più crescita e un maggiore controllo sulle tecnologie da cui dipende il nostro futuro. Stiamo sostenendo la Gran Bretagna perché crediamo nella Gran Bretagna".



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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