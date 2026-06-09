Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Chiusura in rosso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina la seduta segnando un calo dell'1,05%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice MDAX. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 32.673,7. Primo supporto visto a 31.851,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 31.577,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)