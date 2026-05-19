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Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio

Frazionale rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che mette a segno un modesto profit a +0,24%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'indice MDAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 31.885,9. Rischio di discesa fino a 31.002,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 32.769,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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