OpenAI invia alla SEC bozza del modulo S-1 per una possibile futura IPO

(Teleborsa) - OpenAI rivela di aver recentemente presentato una bozza del modulo S-1 alla Securities and Exchange Commission (SEC)
, aprendo la strada a quella che potrebbe essere una delle maggiori quotazioni in borsa
nel settore tecnologico.
La società anticipa tuttavia di non aver ancora deciso le tempistiche per il suo debutto a Wall Street
; "potrebbe volerci un po' di tempo perché ci sono cose che vogliamo fare che probabilmente saranno più facili come società privata", si legge in una società.
"Ma si tratta di una serie complessa di compromessi e questo ci dà la possibilità di quotarci in borsa prima, se alla fine si rivelerà la scelta migliore".
Negli ultimi giorni sono intanto circolati rumours
secondo cui OpenAI è al lavoro per trasformare ChatGPT in una "superApp"
, che comprenderà agenti di intelligenza artificiale e strumenti di programmazione.
L'iniziativa sarebbe parte centrale della riorganizzazione
dell'azienda e orientata ad attrarre clienti aziendali redditizi, incrementare le entrate e intensificare la concorrenza con la rivale Anthropic in vista della quotazione in Borsa.
La riorganizzazione dovrebbe comprendere anche modifiche al sito e alle app, tutte finalizzate a far usare maggiormente la programmazione, gli strumenti di generazione di immagini e le app esterne.