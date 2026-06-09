Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street con la speranza tra gli investitori che regga il cessate il fuoco in Medio Oriente. Gli investitori guardano al dato in arrivo domani, sull’inflazione statunitense di maggio, in vista delle prossime decisioni della Federal Reserve
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Sul fronte macroeconomico, secondo i dati del Bureau of Economic Analysis
(BEA) del Dipartimento del Commercio, ad aprile il deficit commerciale degli Stati Uniti
si è ridotto a 55,9 miliardi di dollari, grazie a una forte crescita delle esportazioni energetiche che ha compensato l’aumento delle importazioni legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dei data center. Le esportazioni sono aumentate del 2,6% rispetto al mese precedente, trainate dalle vendite di petrolio greggio, carburanti e altri prodotti petroliferi. Le importazioni sono invece cresciute del 2%, sostenute soprattutto dall’acquisto di computer, semiconduttori e apparecchiature per le telecomunicazioni. A favorire il boom dell’export energetico statunitense è stata la crisi in Medio Oriente e la sostanziale chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha ridotto i flussi di petrolio nella regione e spinto al rialzo i prezzi internazionali. I produttori americani hanno colto l’opportunità aumentando le spedizioni all’estero, raggiungendo livelli record.
Sulle prossime rilevazioni, il Dow Jones
mostra una plusvalenza dello 0,76%; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.467 punti. In denaro il Nasdaq 100
(+0,97%); come pure, buona la prestazione dell'S&P 100
(+0,7%).