Spin Capital promuove piattaforma nel trattamento delle acque: raccolti 30 milioni di euro

Nasce Giotto Group

(Teleborsa) - Spin Capital, società di investimento indipendente focalizzata su operazioni di consolidamento settoriale e creazione di piattaforme industriali, e un gruppo di imprenditori di riferimento del comparto hanno dato vita a Giotto Group, nuova realtà industriale italiana attiva nel settore del trattamento delle acque e dei fanghi. L'operazione riunisce sotto un'unica holding Giotto Service e Giotto Mobile, SC Costruzioni Meccaniche e Tek.Metal.



Tutti gli imprenditori coinvolti hanno reinvestito nel capitale della holding e continueranno a dirigere le rispettive aziende, mantenendo ruoli operativi e assumendo responsabilità nel Gruppo. Alla guida del Gruppo, come amministratore delegato e rappresentante degli imprenditori, è stato nominato Enzo Bina, ingegnere ambientale con oltre 35 anni di esperienza nel settore del trattamento delle acque e figura centrale nell'ideazione del progetto industriale.



A supporto del progetto sono stati raccolti capitali per oltre 30 milioni di euro. Una prima tranche, pari a circa un terzo dell'investimento complessivo, è stata destinata al perfezionamento dell'operazione e all'avvio della piattaforma industriale, mentre le risorse rimanenti saranno progressivamente impiegate per sostenere il piano di crescita e le future acquisizioni previste nell'ambito del progetto di consolidamento nel settore.



Le aziende che costituiscono il nucleo iniziale del progetto hanno chiuso il 2025 con un valore della produzione aggregato di circa 18 milioni di euro e un EBITDA di circa 5 milioni di euro, con una marginalità superiore al 25%. L'ambizione è di costruire nei prossimi anni un operatore indipendente di riferimento nel mercato italiano del trattamento delle acque e dei fanghi, sulla base di un piano strategico che ha già identificato oltre 50 possibili target di acquisizione.



"Il mercato richiede sempre più integrazione tra tecnologie di avanguardia, prodotti e servizi per trattare materie inquinanti sempre più persistenti, e crediamo che la creazione di una realtà industriale specializzata genererà valore per clienti, dipendenti e azionisti - dichiara Enzo Bina - Intendiamo costruire un gruppo capace di valorizzare le eccellenze presenti nel settore e accompagnarne la crescita all'interno di un progetto industriale di lungo periodo, valorizzando il DNA imprenditoriale delle aziende".



"Con Giotto Group avviamo un progetto di consolidamento in un comparto caratterizzato da fondamentali solidi, aziende sane e da un elevato livello di frammentazione - commentano Fabrizio Gualdi e Marco Gelmi, co-fondatori di Spin Capital - L'acqua rappresenta una delle risorse strategiche più rilevanti per l'economia e per la competitività del sistema produttivo. Siamo convinti che ci sia lo spazio per creare un campione nazionale indipendente che si ponga come aggregatore di competenze, tecnologie e imprenditorialità. Continueremo a valutare ulteriori opportunità di acquisizione per accelerare ulteriormente il percorso di crescita del Gruppo".



Il finanziamento dell'operazione è stato supportato da un pool bancario composto da Banco BPM - in qualità di banca agente - ICCREA Banca e UniCredit , che hanno messo a disposizione linee di credito a medio-lungo termine a supporto del progetto industriale e della strategia di crescita del Gruppo.

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