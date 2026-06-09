Stellantis richiama oltre 1 milione di veicoli negli USA per rischi di incendio

09 giugno 2026 - 15.38

(Teleborsa) - Stellantis , colosso italo francese dell'automotive, sta richiamando circa 1.076.999 veicoli destinati al mercato statunitense per ispezionare e, se necessario, riparare o sostituire il cablaggio e/o la pompa del servosterzo elettroidraulico.



Un'indagine interna ha stabilito che alcuni modelli Jeep Wrangler e Jeep Gladiator degli anni 2021-2025 potrebbero presentare un problema di connessione elettrica nel cablaggio della pompa del servosterzo elettroidraulico, si legge in una nota della casa automobilistica. "In rari casi, ciò potrebbe causare il surriscaldamento di materiali combustibili, con conseguente rischio di incendio del veicolo", viene sottolineato.



A titolo precauzionale, Stellantis ha quindi intrapreso questa azione e consiglia ai proprietari di questi veicoli di parcheggiarli lontano da edifici o altri veicoli fino a quando non sarà disponibile la soluzione.



Il richiamo riguarda oltre 787.000 Wrangler e 289.000 Gladiator degli anni modello dal 2021 al 2025, secondo i documenti pubblicati sul sito della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense. Circa 254.000 veicoli aggiuntivi saranno soggetti a richiami al di fuori degli Stati Uniti.

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