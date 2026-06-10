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Analisi Tecnica: indice MDAX del 9/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 9/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno

Chiusura in profondo rosso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,50%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 31.256,2. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 32.415,3. Il peggioramento dell'indice MDAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 30.869,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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