Quadro rialzista per Barclays
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Apprezzabile rialzo per la holding bancaria inglese, tra i componenti del FTSE 100, in guadagno dello 0,95% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 5,304 sterline, con stop loss individuato a quota 5,035 pounds, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```