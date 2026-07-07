Abivax, operazioni assicurate fino al 2029 dopo offerta pubblica da 920 milioni di dollari

(Teleborsa) - Abivax , azienda biotecnologica francese in fase clinica, ha annunciato il closing dell'offerta pubblica sottoscritta, precedentemente annunciata, di 7.360.000 American Depositary Shares (ADS) negli Stati Uniti. Il ricavato lordo complessivo, dopo l'esercizio dell'opzione da parte degli underwriter, è stato pari a circa 920 milioni di dollari, equivalenti a circa 807,4 milioni di euro, prima della deduzione delle commissioni di sottoscrizione e delle spese, mentre il ricavato netto stimato è di circa 874,1 milioni di dollari, equivalenti a circa 767,1 milioni di euro.



La società ritiene che il ricavato netto derivante dall'offerta, unitamente alle disponibilità liquide attuali, le consentirà di finanziare le proprie attività fino al quarto trimestre del 2029.



Le azioni ordinarie di Abivax sono quotate sul mercato regolamentato di Euronext Paris con il simbolo "ABVX" e le sue ADS sono quotate sul Nasdaq con il simbolo "ABVX". Leerink Partners, Morgan Stanley, Piper Sandler e Guggenheim Securities hanno agito in qualità di joint bookrunning managers per l'offerta.

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