Suedzucker, fatturato trimestre in calo ma EBITDA sale a 135 milioni

(Teleborsa) - Suedzucker chiude i primi tre mesi dell'esercizio 2026/27 con un fatturato consolidato di 2.058 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 2.153 milioni di euro dell'anno precedente. Il calo del fatturato è stato significativo nel segmento zucchero, mentre registra una diminuzione moderata nei segmenti CropEnergies e amido e risulta stabile nei segmenti prodotti speciali e frutta.



L'EBITDA è aumentato significativamente, raggiungendo i 135 milioni di euro dai 96 milioni di euro dell'anno precedente, grazie all'ottimo andamento dei segmenti tè, CropEnergies e amido, che hanno compensato il calo dei settori frutta e zucchero.



Confermate le previsioni di gruppo, che vede ricavi consolidati tra 8,1 e 8,5 miliardi di euro da 8 -8,4 miliardi, mentre l'EBITDA dovrebbe essere compreso tra 480 e 680 milioni di euro.

Condividi

```