Produzione industriale, ING: sistema resiliente, segnali positivi ma cautela

(Teleborsa) - La produzione industriale italiana
segna ad aprile 2026 il terzo aumento mensile consecutivo
(+0,5%, sopra le attese di dato invariato), con una crescita tendenziale dell'1,3% al netto del calendario. Trainano i beni strumentali (+1,0%) e i beni intermedi (+0,8%); in calo beni di consumo (-0,1%) ed energia (-0,2%). Su base annua spiccano mezzi di trasporto (+17,8%), farmaceutica (+7,9%) e macchinari (+6,1%).
Per Paolo Pizzoli
, Senior Economist di ING, il dato è positivo ma va letto con cautela: "Si tratta della terza crescita mensile consecutiva, il che è una buona notizia. Tuttavia, poiché i fattori
alla base dell'aumento della domanda potrebbero rivelarsi temporanei, i dati vanno interpretati con cautela
. Chiamatela resilienza
, nient'altro". Secondo Pizzoli, la crescita settoriale è disomogenea
: "La maggior parte della crescita è attribuibile ai beni di investimento
e ai beni intermedi
, mentre i beni di consumo hanno registrato un leggero calo su base mensile". Il rimbalzo dei prodotti petroliferi raffinati
"potrebbe riflettere un aumento della domanda a seguito delle interruzioni dell'approvvigionamento in Medio Oriente".
L'economista di ING avverte però che "la natura
stessa di tale aumento della domanda – nuovi ordini e accumulo precauzionale di scorte – dovrebbe indurre alla necessaria prudenza
nel definire una nuova tendenza". Anche "l'avvio debole della produzione tedesca
, nonostante una spinta fiscale potenzialmente forte, richiede un approccio prudente nell'interpretazione degli sviluppi italiani, date le forti interconnessioni tra le due economie".
I dati di aprile indicano comunque "un discreto inizio del secondo trimestre
, in cui industria e servizi potrebbero bilanciarsi, consentendo all'Italia di evitare una contrazione del PIL dopo un primo trimestre sorprendentemente forte".