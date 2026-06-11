Acea, CdA nomina i componenti dei comitati consiliari

(Teleborsa) - Acea rende noto che nel corso della riunione tenutasi in data odierna, sotto la presidenza di Alessandro Rivera, il CdA di Acea, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, nonché tenuto conto dei parametri di valutazione previsti dal vigente Codice di Corporate Governance, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti sia dalla legge sia dal Codice di Corporate Governance in capo ai Consiglieri Barbara Marinali, Angelo Piazza, Elisabetta Maggini, Nathalie Tocci, Luisa Melara, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Ferruccio Resta, Antonino Cusimano e Susanna Maria Invernizzi.



A tale ultimo riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e/o di eventuali remunerazioni aggiuntive – di cui alle lettere c) e d) della predetta Raccomandazione n. 7 – descritti nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2025 nonché di quanto previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla Legge 118/2025).



Relativamente al Consigliere Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la valutazione di indipendenza anche avendo considerato la circostanza che lo stesso è stato amministratore della società per più di nove esercizi, negli ultimi dodici esercizi.



Tale conferma è motivata sulla base dell’autonomia di giudizio e dell’elevata integrità morale riconosciuta nel tempo al Consigliere Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, sul notevole standing professionale attribuito allo stesso, sulla circostanza che la permanenza in carica per più di nove esercizi non debba, di per sé ed automaticamente, essere considerata un requisito negativo dirimente per la qualificazione dell’indipendenza, in quanto il consolidamento della conoscenza delle problematiche specifiche e delle dinamiche proprie dell’emittente, accompagnato da un atteggiamento di sostanziale indipendenza e autonomia di giudizio del Consigliere, non necessariamente ed automaticamente assume contorni pregiudizievoli decisivi ai fini del requisito di indipendenza nonché in considerazione della sussistenza degli ulteriori indici di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance e dal D.Lgs. 58/98.



Il Consiglio ha, quindi, provveduto a nominare i componenti dei seguenti Comitati Consiliari, secondo le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance: Comitato Controllo e Rischi: Barbara Marinali (Presidente), Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Luisa Melara, Ferruccio Resta e Antonino Cusimano; Comitato per le Nomine e la Remunerazione: Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso (Presidente), Angelo Piazza, Elisabetta Maggini, Luisa Melara e Patrizia Rutigliano; Comitato per l’Etica, la Sostenibilità, l’Inclusione e la Governance: Barbara Marinali (Presidente), Angelo Piazza, Nathalie Tocci, Susanna Maria Invernizzi e Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso.



Il Consiglio di Amministrazione ha altresì costituito il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate composto da Angelo Piazza (Presidente), Elisabetta Maggini, Ferruccio Resta, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso e Susanna Maria Invernizzi e il Comitato per il Territorio composto da Patrizia Rutigliano (Presidente), Elisabetta Maggini, Luisa Melara e Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso.

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