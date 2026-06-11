Borse europee brillanti in attesa della BCE. A Milano bene STM e Prysmian

(Teleborsa) - I listini azionari europei si muovono in rialzo
, nonostante le rinnovate tensioni tra USA e Iran e in attesa della conclusione della riunione della Banca centrale europea
che dovrebbe portare a una stretta di 25 punti base, il primo aumento dei tassi dal 2023. Oltre alla decisione sui tassi in sé, i mercati saranno focalizzati sulla forward guidance della BCE, per capire se la dichiarazione segnalerà un ulteriore inasprimento nel prossimo futuro. La presidente Christine Lagarde comparirà in conferenza stampa alle 14:45 a Francoforte, 30 minuti dopo l'annuncio della BCE sui tassi.
Sul fronte geopolitico
, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato chiuso lo Stretto di Hormuz e minacciato di colpire qualsiasi nave che tenta di attraversarlo, riferendo di aver già bersagliato due navi, sebbene il Comando Centrale degli Stati Uniti abbia affermato che il traffico commerciale "continua a transitare nello Stretto". Mentre gli Stati Uniti lanciavano
nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani all'interno dell'Iran, l'Iran rivendicava attacchi con droni e missili contro diverse basi statunitensi in Kuwait, Bahrein e Giordania.
Per quanto riguarda il comparto tecnologico
, cresce l'attesa per il collocamento di SpaceX
e successivamente di altre big del settore, distogliendo la liquidità da altri importanti titoli. Ieri sera Oracle
ha segnalato
spese in capex maggiori delle stime, con la richiesta di altri 40 miliardi di dollari tra equity e debito. Sulla stessa narrativa, Super Micro Computer
ha perso ieri il 28% dopo aver annunciato
un aumento di capitale da 7 miliardi di dollari per finanziare la produzione di server AI, una mossa letta dal mercato come un segnale di quanto sia capital-intensive questo ciclo.
Tra le notizie societarie in Europa
, Frasers Group
ha lanciato un'offerta di acquisto da 2 miliardi di euro per il gruppo di moda tedesco Hugo Boss
; Wizz Air
ha chiuso
l'esercizio al 31 marzo con un utile operativo in calo meno delle attese nonostante l'aumento dei costi e la cancellazione di alcune rotte; l'autorità britannica garante della concorrenza ha avviato un'indagine su Ryanair
in merito alle tariffe che i genitori devono pagare per sedersi accanto ai propri figli durante i voli.
Sul fronte degli analisti
, Morgan Stanley
ha avviato la copertura su Inwit
con raccomandazione "Equal Weight" e target price di 7 euro per azione; Berenberg ha tagliato a 95 euro per azione (dai precedenti 120 euro) il target price su Brunello Cucinelli
, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,154. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.084,7 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 89,03 dollari per barile.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +76 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,82%. Tra le principali Borse europee
sostanzialmente invariato Francoforte
, che riporta un moderato +0,19%, in luce Londra
, con un ampio progresso dello 0,77%, e andamento positivo per Parigi
, che avanza di un discreto +0,83%.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dell'1,33%, a 50.695 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna l'1,26% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 53.335 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,66%); come pure, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,46%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo STMicroelectronics
(+4,06%), Prysmian
(+3,30%), Fincantieri
(+3,24%) e Saipem
(+2,94%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin
, che continua la seduta con -1,34%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technoprobe
(+3,86%), LU-VE Group
(+3,26%), Fiera Milano
(+2,44%) e Moltiply Group
(+2,23%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Sesa
, che ottiene -1,74%. Calo deciso per Italmobiliare
, che segna un -1,56%. Piccola perdita per Acea
, che scambia con un -1,4%. Tentenna Intercos
, che cede l'1,13%.