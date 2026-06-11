Giornata positiva per i listini statunitensi, tech in fermento con attesa per SpaceX

(Teleborsa) - Giornata positiva a Wall Street, con il Dow Jones che mostra un rialzo dello 0,74%; sulla stessa linea, l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 7.299 punti.



Sale il Nasdaq 100 (+1,2%); come pure, poco sopra la parità l' S&P 100 (+0,28%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni industriali (+1,54%), materiali (+1,45%) e informatica (+0,91%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni , che riporta una flessione di -1,46%.



L'attenzione resta catalizzata dal settore tech con i mercati in fermento per l'atteso debutto di SpaceX sul Nasdaq, in calendario domani, con una valutazione intorno a 1.800 miliardi di dollari.



Occhi anche sull'agenda macroeconomica dalla quale si rileva che, a maggio, i prezzi alla produzione sono aumentati dell'1,1% su base mensile, in linea ad aprile (rivisto da +1,4%). Le attese degli analisti erano per una crescita dello 0,7%.



Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 6,5%, a fronte del +6,4% del consensus e del +5,7% del mese precedente (rivisto da +6%).



I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno segnato un +0,4% su mese (+0,7% il mese precedente, rivisto da +1%; +0,5% atteso), mentre su anno hanno registrato un +4,9% come ad aprile, rivisto da +5,2 (+5,4% atteso).



Inoltre, è emerso un modesto aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 6 giugno, i "claims" sono risultati pari a 229 mila unità, in rialzo di 4 mila unità rispetto ai 225 mila della settimana precedente e superiori ai 220 mila stimati dagli analisti.



Sullo sfondo, restano le tensioni geopolitiche con Donald Trump che ha scritto sul suo social Truth che anche stasera "Gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran".



Al top tra i giganti di Wall Street, Amgen (+3,72%), Boeing (+3,03%), Caterpillar (+3,01%) e Honeywell International (+2,90%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce , che continua la seduta con -3,00%.



Seduta negativa per Microsoft , che mostra una perdita del 2,38%.



Deludente Visa , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, KLA-Tencor (+7,94%), Lam Research (+7,65%), Applied Materials (+6,44%) e ARM Holdings (+6,25%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Adobe Systems , che prosegue le contrattazioni a -4,72%.



Sensibili perdite per Atlassian , in calo del 4,04%.



In apnea CoStar , che arretra del 3,89%.



Sotto pressione Autodesk , che accusa un calo del 3,40%.





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