Vira al rialzo la seduta di Wall Street, in attesa di big tech e Fed

(Teleborsa) - Vira al rialzo la seduta di Wall Street
, dove pure resta sotto pressione
il comparto dei semiconduttori
, alla luce dei timori relativi alle ingenti spese delle aziende. La settimana è cruciale per gli investitori che attendono i conti di Meta
, Microsoft
, Amazon
e Apple
tra domani e giovedì e la decisione della Federal Reserve
di mercoledì.
Prosegue intanto la stagione delle trimestrali con oggi i conti tra le altre di UPS
, PayPal
, Boeing
, Coca Cola
e S&P Global
.
Sul fronte macro
, peggiora contro le attese la fiducia dei consumatori
americani. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un calo dell'indice a 90,8 punti nel mese di luglio, rispetto ai 92,2 punti di giugno (rivisti da 91,2) e contro i 92,4 attesi dal consensus.
Guardando agli indici principali, in evidenza il Dow Jones
che mostra una plusvalenza dell'1,22%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 7.436 punti. In ribasso il Nasdaq 100
(-0,76%); in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,44%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario
(+2,26%), beni di consumo per l'ufficio
(+2,20%) e materiali
(+2,19%). Nel listino, i settori energia
(-1,59%), informatica
(-1,00%) e beni industriali
(-0,53%) sono tra i più venduti.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Sherwin Williams
(+8,09%), Salesforce
(+5,75%), IBM
(+5,69%) e Boeing
(+4,87%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar
, che prosegue le contrattazioni a -3,85%.
Si muove sotto la parità Chevron
, evidenziando un decremento dell'1,16%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Cognizant Technology Solutions
(+7,84%), Workday
(+7,79%), Atlassian
(+7,01%) e Adobe Systems
(+6,67%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Micron Technology
, che prosegue le contrattazioni a -8,39%.
Lettera su Western Digital
, che registra un importante calo del 7,69%.
Scende Seagate Technology
, con un ribasso del 7,65%.
Crolla Applied Materials
, con una flessione del 7,43%.