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Novo Nordisk, via libera nel Regno Unito a pillola Wegovy per il controllo del peso

Finanza, Salute e benessere
Novo Nordisk, via libera nel Regno Unito a pillola Wegovy per il controllo del peso
(Teleborsa) - Novo Nordisk annuncia che l'Agenzia britannica per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) ha approvato la nuova pillola per il controllo del peso, Wegovy.

Le compresse, in aggiunta a dieta ed esercizio fisico, - si legge in una nota - dovranno essere assunte una volta al giorno, come alternativa alle iniezioni settimanali, da adulti affetti da obesità o sovrappeso.

A seguito di questa approvazione, Novo Nordisk prevede che la pillola sarà disponibile, tramite prescrizione, entro poche settimane.


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