Credito Lombardo Veneto perfeziona cartolarizzazione da 30 milioni di euro per Satispay

(Teleborsa) - Credito Lombardo Veneto ha perfezionato un'operazione di cartolarizzazione a supporto del servizio Buy Now Pay Later ("Paga in 3") di Satispay, primaria fintech italiana attiva nel settore dei pagamenti digitali. L'operazione rappresenta un esempio di come strumenti di finanza strutturata possano supportare la crescita di operatori innovativi, consentendo di trasformare portafogli di crediti performing in nuove risorse finanziarie da destinare allo sviluppo del business.



La cartolarizzazione prevede un programma complessivo da 30 milioni di euro, strutturato con emissione di notes senior e notes junior. Nell'ambito dell'operazione, Credito Lombardo Veneto ha ricoperto insieme a Banca Finint il ruolo di arranger, intervenendo anche come Senior Noteholder e Risk Retention Holder. Nell’operazione Banca Finint ricopre anche i ruoli di Master Servicer, Computation Agent, Corporate Servicer, Account Bank, Paying Agent e Rappresentative of the Noteholders. Il portafoglio sottostante è costituito dai crediti originati dal servizio "Paga in 3", la soluzione Buy Now Pay Later sviluppata da Satispay, che consente ai consumatori di rateizzare gli acquisti in tre pagamenti senza interessi.



"Il mercato fintech sta raggiungendo una fase di maturità in cui, accanto alla capacità di innovare, diventa fondamentale poter contare su strutture di funding efficienti e scalabili - ha commentato Paolo Gesa, AD di Credito Lombardo Veneto - Credito Lombardo Veneto nasce con l'obiettivo di colmare proprio questo spazio: affiancare operatori ad elevato contenuto tecnologico mettendo a disposizione competenze di finanza strutturata, cartolarizzazioni e gestione del rischio"



"Paga in 3 è stato subito molto apprezzato dalla nostra community perché risponde a un bisogno reale: gestire le spese di tutti i giorni con semplicità e trasparenza, senza interessi né costi nascosti - ha aggiunto Alberto Dalmasso, Co-Founder e CEO di Satispay - Vediamo un enorme potenziale nell’online, ma soprattutto nei negozi fisici, dove questa forma di pagamento è ancora poco diffusa e può generare valore sia per gli utenti che per i commercianti. Operazioni come questa ci permettono di continuare a far crescere il servizio in modo solido, affiancando alla capacità di innovare una struttura di funding efficiente".

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