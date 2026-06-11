Wall Street in netto rialzo, Trump ferma i raid previsti per stasera in Iran

(Teleborsa) - Forti guadagni a Wall Street, con il Dow Jones in rialzo dell'1,56%; sulla stessa linea, in rialzo l' S&P-500 , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.358 punti.



Su di giri il Nasdaq 100 (+2,26%); come pure, positivo l' S&P 100 (+1,07%).



Beni industriali (+2,81%), materiali (+2,58%) e informatica (+1,89%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,06%) e telecomunicazioni (-0,53%).



A spingere gli acquisti sono le parole pronunciate poco fa da Trump che ha annunciato di aver cancellato i bombardamenti programmati per stasera contro l'Iran, dichiarando poi a un reporter del New York Post, che un "accordo con Teheran è stato più o meno del tutto concluso".



L'attenzione resta catalizzata anche dal settore tech con i mercati in fermento per l'atteso debutto di SpaceX sul Nasdaq, in calendario domani, con una valutazione intorno a 1.800 miliardi di dollari.



Occhi, inoltre, sull'agenda macroeconomica dalla quale si rileva che, a maggio, i prezzi alla produzione sono aumentati dell'1,1% su base mensile, in linea ad aprile (rivisto da +1,4%). Le attese degli analisti erano per una crescita dello 0,7%.



Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 6,5%, a fronte del +6,4% del consensus e del +5,7% del mese precedente (rivisto da +6%).



I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno segnato un +0,4% su mese (+0,7% il mese precedente, rivisto da +1%; +0,5% atteso), mentre su anno hanno registrato un +4,9% come ad aprile, rivisto da +5,2 (+5,4% atteso).



Inoltre, è emerso un modesto aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 6 giugno, i "claims" sono risultati pari a 229 mila unità, in rialzo di 4 mila unità rispetto ai 225 mila della settimana precedente e superiori ai 220 mila stimati dagli analisti.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Amgen (+5,16%), Boeing (+4,98%), Honeywell International (+4,35%) e Caterpillar (+3,88%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Microsoft , che ottiene -2,27%.



Sotto pressione Salesforce , che accusa un calo dell'1,85%.



Sottotono Chevron che mostra una limatura dello 0,83%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, KLA-Tencor (+10,76%), Lam Research (+10,14%), Applied Materials (+8,76%) e ARM Holdings (+8,05%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su CoStar , che continua la seduta con -3,97%.



Scivola Adobe Systems , con un netto svantaggio del 3,75%.



In rosso Autodesk , che evidenzia un deciso ribasso del 3,36%.



Spicca la prestazione negativa di Atlassian , che scende del 3,15%.





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