Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 11-giu
10.304 0,00%
Francoforte 11-giu
24.210 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'11/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'11/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Piccolo spunto rialzista per l'indice principale della Borsa di Parigi, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,48%.

Il quadro tecnico di breve periodo del CAC 40 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8.225,4. Rischio di discesa fino a 8.169 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8.281,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```