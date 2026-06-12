Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Piccolo spunto rialzista per l'indice principale della Borsa di Parigi, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,48%.
Il quadro tecnico di breve periodo del CAC 40 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8.225,4. Rischio di discesa fino a 8.169 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8.281,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)