Holcim, via libera della Commissione Europa all'acquisizione di Xella

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha dato il via libera all'acquisizione di Xella international da parte di Holcim .



Le due aziende operano entrambe nel settore delle costruzioni in diversi paesi del Vecchio Continente. Holcim si occupa principalmente della fornitura di cemento, aggregati e calcestruzzo preconfezionato, nonché di materiali da costruzione, mentre Xella è un fornitore di materiali da costruzione.



La Commissione aveva inizialmente espresso alcune preoccupazioni in materia antitrust, temendo che l'operazione avrebbe rischiato di ridurre significativamente la concorrenza nel mercato della fornitura di blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato ('AAC'), una tipologia specifica di materiale da costruzione progettata per offrire soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili per i progetti di costruzione.



A fronte di tali timori, Holcim ha assunto l'impegno di cedere totalmente il proprio stabilimento di Adjud (Romania), attivo in questo tipo di produzione.

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