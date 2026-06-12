Eventi e scadenze del 12 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 12/06/2026

Appuntamenti:

ILA Berlin Air Show 2026 - Aeroporto di Berlino-Brandeburgo (BER) - Il Salone internazionale aerospaziale di Berlino è una delle principali fiere europee dedicate ai settori aerospaziale, difesa e mobilità aerea sostenibile. L'evento, che si svolge ogni due anni, riunisce aziende, istituzioni e operatori del settore per presentare tecnologie innovative e discutere le prospettive dell'aviazione civile e militare, dell'aerospazio e delle soluzioni per una mobilità aerea più sostenibile (da mercoledì 10/06/2026 a domenica 14/06/2026)

Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra Lee Jae Myung - Palazzo del Quirinale - Visita di Stato del Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da giovedì 11/06/2026 a venerdì 12/06/2026)

Banca d'Italia - Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea

Consiglio "Economia e finanza" - Il Consiglio punterà a concordare la sua posizione sul rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (lo strumento dell'UE per contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio) in vista dei negoziati con il Parlamento europeo. I ministri svolgeranno inoltre un dibattito orientativo in merito al pacchetto sull'integrazione dei mercati e la vigilanza, un elemento fondamentale dell'Unione del risparmio e degli investimenti dell'UE

UE - ECOFIN - Lussemburgo - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti

6° Forum in Masseria - Masseria Li Reni - Rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners dal titolo "Europa: il cambio di passo necessario alle imprese nel nuovo ordine globale". Tra gli interventi, i ministri Tajani, Abodi, Calderone, Lollobrigida, Mazzi, Nordio, Piantedosi, Pichetto Fratin e Urso, i viceministri Leo e Rixi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, la Presidente del Parlamento europeo Metsola, i Presidenti di INPS, Banca Ifis, BMW, ANCE, ISPRA, ITA Airways e Leonardo, i CEO di Generali Italia, Enel Green Power e Fastweb+Vodafone, l'AD e DG di Trenitalia e moltissimi altri personaggi di spicco (da venerdì 12/06/2026 a domenica 14/06/2026)

08:15 - "Cerimonia della Campanella" di Officina Stellare - Milano, Palazzo Mezzanotte - Cerimonia della Campanella di Officina Stellare, società vicentina attiva nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per il settore aerospaziale quotata dal 2019 sull'EGM di Borsa Italiana, a seguito della fusione per incorporazione con Global Aerospace Technologies Group. Intervengono Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana), Andrea C. Bonomi (Presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial), Alessandro Franzoni (AD di Officina Stellare) e Giovanni Dal Lago (Presidente Esecutivo di Officina Stellare)

09:30 - Trade Promotion Europe Annual Conference - Roma, Sede ICE - Il convegno, ospitato da Agenzia ICE, dal titolo "Reshaping Trade – Diversification in Action", riunirà rappresentanti istituzionali, esperti di commercio internazionale, organizzazioni europee e stakeholder del sistema export per confrontarsi sulle nuove sfide del commercio internazionale e sulle opportunità per le imprese europee. Ad aprire i lavori sarà il Presidente di ICE, Matteo Zoppas

10:00 - Istat - Il mercato del lavoro - I Trimestre 2026

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo Corsini - Adunanza solenne dell'Accademia Nazionale dei Lincei a chiusura dell'anno accademico, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Istat - Conti economici dell'agricoltura - Anno 2025

12:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Lee Jae Myung - Roma, Villa Pamphilj - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung

16:30 - Punto Stampa Ministro Adolfo Urso - Quadrante Europa - Punto stampa del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che si terrà in Sala Brunetto, presso l'Interporto Quadrante Europa

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Oracle - Risultati di periodo: Q4 FY26

Simone - Assemblea: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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