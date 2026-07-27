Simone, ricavi crescono a doppia cifra nel primo semestre

(Teleborsa) - Dai dati preliminari al 30 giugno 2026, emerge che i ricavi consolidati di Simone si attestano a 8,7 milioni euro, in crescita del 24% rispetto a 7,0 milioni del pari periodo del 2025. La crescita riflette il contributo delle iniziative strategiche avviate nel corso del 2025, con particolare riferimento all’ingresso nell’Alta Formazione giuridica (0,7 milioni) e al rafforzamento del segmento della Varia per bambini e ragazzi (a 1,0 milione da 89 mila di euro al 30 giugno 2025).



Luca Misso, CEO: "Il primo semestre 2026 rappresenta un passaggio importante nel percorso di trasformazione intrapreso dal Gruppo Simone. Le acquisizioni realizzate nel 2025 stanno iniziando a esprimere il proprio contributo economico e strategico, confermando la validità della nostra strategia di crescita per linee esterne. L’Alta Formazione giuridica e la Varia hanno già raggiunto livelli di sviluppo coerenti con le aspettative iniziali, dimostrando la capacità del Gruppo di integrare nuove realtà editoriali e valorizzarne rapidamente il potenziale. Parallelamente, il patrimonio giuridico digitale rappresenta una direttrice strategica di medio periodo sulla quale abbiamo investito negli ultimi mesi. Attraverso Simone LexCore abbiamo trasformato un patrimonio editoriale proprietario in una infrastruttura dati

strutturata, pronta per essere integrata nei nuovi ecosistemi digitali del settore legale. Le partnership avviate con operatori tecnologici tra i quali Lexroom ed EuloTech/OpenLeges confermano il ruolo del Gruppo Simone come interlocutore tra autorevolezza editoriale e innovazione tecnologica. Il contributo economico di queste nuove attività è ancora iniziale, ma riteniamo che la qualità dei contenuti proprietari, unita alla capacità tecnologica sviluppata internamente, possa rappresentare una significativa opportunità di crescita nei prossimi esercizi."

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