Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 12/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 12/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno

Prepotente rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,83% sui valori precedenti.

Lo status tecnico di breve periodo del CAC 40 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8.413,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 8.224,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8.602,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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